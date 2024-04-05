Белкин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Бутрина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубутейшвили Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Бутрина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.03.1982

Дочь: Белкина Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Бутрина Нина Алексеевна

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