Белкин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бутрина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубутейшвили Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Бутрина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1982
Дочь: Белкина Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Бутрина Нина Алексеевна