Маслюк Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1944
Отец: Маслюк Александр Иванович
Мать: Маслюк Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Вязовой Владимир Викторович
Отец ребёнка: Вязовой Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.1972
Дочь: Вишнякова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Вязовой Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
20.07.1982
Дочь: Вязовая Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Вязовой Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
20.07.1982
Дочь: Вязовая Светлана Викторовна