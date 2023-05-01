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Маслюк Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1944

Отец: Маслюк Александр Иванович

Мать: Маслюк Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Вязовой Владимир Викторович

Отец ребёнка: Вязовой Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
23.05.1972

Дочь: Вишнякова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Вязовой Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
20.07.1982

Дочь: Вязовая Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Вязовой Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
20.07.1982

Дочь: Вязовая Светлана Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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