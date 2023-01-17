Киселев Матвей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Матвей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Норкин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
15.03.1916

Дочь: Стародубцева Клава Матвеевна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна

Лютовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Маруся Матвеевна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Валентина Матвеевна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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