Киселев Матвей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
15.03.1916
Дочь: Стародубцева Клава Матвеевна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна
Лютовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Маруся Матвеевна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Валентина Матвеевна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно