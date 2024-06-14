Вахрушева (Мифтахутдинова) Зухра Кирамутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Мифтахутдинова) Зухра Кирамутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1962

Отец: Мифтахутдинов Кирамутдин

Мать: Мифтахутдинова Разия Рахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Владимир Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
20.12.1989

Сын: Вахрушев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Аркадьевич

Игра, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1992

Дочь: Вахрушева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Аркадьевич

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