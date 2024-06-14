Вахрушева (Мифтахутдинова) Зухра Кирамутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1989
Сын: Вахрушев Иван Владимирович
Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Аркадьевич
Игра, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1992
Дочь: Вахрушева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Вахрушев Владимир Аркадьевич