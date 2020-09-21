Лауталуома Матиас-Александр-Юхани Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лауталуома Матиас-Александр-Юхани Янович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2020

Отец: не указан

Мать: Рямо Виктория Викторовна

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