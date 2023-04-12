Какоякова Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1977
Отец: Какояков Петр Филипович
Рождение ребёнка
27.10.2000
Сын: Карачаков Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Карачаков Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карачаков Валентин Михайлович