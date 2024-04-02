Манохина (Хованова) Пелагея Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Хованова) Пелагея Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хованов Ермил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Власова (Манохина) Стефанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Манохин Тимофей Агапович

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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