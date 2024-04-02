Манохина (Хованова) Пелагея Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хованов Ермил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Власова (Манохина) Стефанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Манохин Тимофей Агапович
Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно