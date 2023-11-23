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(Милков) Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

(Милков) Никита Иванович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок, с 1770 года — дьякон, а затем — священник села Милкова Любимского уезда. В 1820 году уволен за штат. О жене... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милков Кузьма Никитин

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Никитина

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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