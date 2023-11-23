(Милков) Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
(Милков) Никита Иванович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок, с 1770 года — дьякон, а затем — священник села Милкова Любимского уезда. В 1820 году уволен за штат. О жене... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно