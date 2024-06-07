Пестов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679

Сын: Пестов Евсевей Тимофеевич

Мать ребёнка: Пестова Параскева

Рождение ребёнка
1696

Сын: Пестов Федот Тимофеевич

Мать ребёнка: Пестова Параскева

Рождение ребёнка
1699

Сын: Пестов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пестова Параскева

Смерть
Неизвестно

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