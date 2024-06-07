Пестов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679
Сын: Пестов Евсевей Тимофеевич
Мать ребёнка: Пестова Параскева
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: Пестова Параскева
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Пестова Параскева
Смерть
Неизвестно