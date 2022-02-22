Филатов Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2022

Отец: Филатов Павел Алексеевич

Мать: Филатова Татьяна Сергеевна

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