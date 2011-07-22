Тимченко-Мироедова (Баран) Фаина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко-Мироедова (Баран) Фаина Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1922

Дата смерти

22.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1942

Дочь: Присухина Жанна Александровна

Отец ребёнка: Мироедов Александр Васильевич

Новопокровка, Красноармейский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.02.1944

Сын: Мироедов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Мироедов Александр Васильевич

Смерть
22.07.2011
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