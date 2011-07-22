Тимченко-Мироедова (Баран) Фаина Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1922
Дата смерти22.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1942
Дочь: Присухина Жанна Александровна
Отец ребёнка: Мироедов Александр Васильевич
Новопокровка, Красноармейский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.02.1944
Сын: Мироедов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Мироедов Александр Васильевич
Смерть
22.07.2011