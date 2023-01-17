Ростовская (княжна Черниговская) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1213
Дата смерти07.12.1271
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1213
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1237
Сын: Белозерский Глеб Василькович
Отец ребёнка: Ростовский Василько Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1271
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область