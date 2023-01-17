Ростовская (княжна Черниговская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовская (княжна Черниговская) Мария Михайловна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1213

Дата смерти

07.12.1271

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1209 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1213

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1237

Сын: Белозерский Глеб Василькович

Отец ребёнка: Ростовский Василько Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовский Василько Константинович

Смерть
07.12.1271
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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