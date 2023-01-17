Касов Матвей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Касов Прокопий Васильевич
Мать: Касова ?
Бракосочетание
1850
Жена: Касова ?
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Касова ?
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Касова Анастасия Агаповна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Мать ребёнка: Касова Анастасия Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тяпкина Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Касова Анастасия Агаповна
Смерть
Неизвестно