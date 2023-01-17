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Касов Матвей Прокопьевич

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Касов Прокопий Васильевич

Мать: Касова ?

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1850

Жена: Касова ?

Рождение ребёнка
1853

Сын: Касов Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Касова ?

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1859

Жена: Касова Анастасия Агаповна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Касов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Касова Анастасия Агаповна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Мать ребёнка: Касова Анастасия Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тяпкина Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Касова Анастасия Агаповна

Смерть
Неизвестно
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