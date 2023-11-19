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Онопко Архип Максимович

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Онопко Максим Иосифович

Мать: ?

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Феодора Симеоновна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Онопко) Агафья Архиповна

Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Онопко Павел Архипович

Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Онопко Дмитрий Архипович

Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
С 1795 по 1806

Сын: Онопко Никифор Архипович

Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1801

Сын: Онопко Кирилл Архипович

Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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