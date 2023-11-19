Онопко Архип Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Онопко Максим Иосифович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Онопко) Агафья Архиповна
Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна
Рождение ребёнка
С 1795 по 1806
Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1801
Мать ребёнка: Онопко Феодора Симеоновна
Смерть
Неизвестно