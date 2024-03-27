Минкин Ильяс
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Минкин Ахметсафа Яруллович
Мать: Суфия Махмутовна
Рождение ребёнка
09.11.1948
Сын: Минкин Эдуард
Мать ребёнка: Минкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минкина Мария Дмитриевна
Военная служба
Неизвестно
Минкин Илья Сафьевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., п. Урла Дата поступления на службу: __.__.1943 Воинское звание: гв. мл. лейтенант Наименование воинской части: 281 гв. сп 93 гв. сд 1 УкрФ Дата окончания службы: 30.12.1945 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 135 Номер ящика: 27
Минкин Илья Сафьевич Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1924 (__.__.1925) Дата и место призыва: __.__.1943 Кзыл-Ординский ГВК, Казахская ССР, Кзыл-Ординская обл., г. Кзыл-Орда Воинское звани... Показать все
Смерть
1987