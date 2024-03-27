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Минкин Ильяс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Минкин Ахметсафа Яруллович

Мать: Суфия Махмутовна

Рождение ребёнка
09.11.1948

Сын: Минкин Эдуард

Мать ребёнка: Минкина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минкина Мария Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Минкин Илья Сафьевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., п. Урла Дата поступления на службу: __.__.1943 Воинское звание: гв. мл. лейтенант Наименование воинской части: 281 гв. сп 93 гв. сд 1 УкрФ Дата окончания службы: 30.12.1945 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 135 Номер ящика: 27
Минкин Илья Сафьевич Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1924 (__.__.1925) Дата и место призыва: __.__.1943 Кзыл-Ординский ГВК, Казахская ССР, Кзыл-Ординская обл., г. Кзыл-Орда Воинское звани... Показать все
Смерть
1987
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