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Блинов Пётр Петрович
Блинов Пётр Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Блинов Пётр Данилович
1898 г.р.
Мать
Ефросинья
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Блинов Пётр Данилович
Мать:
Ефросинья
Смерть
Неизвестно
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