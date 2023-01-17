Неткачева Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неткачева Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1874

Дата смерти

09.02.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неткач Петр Зиновьевич

Маханово, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
09.02.1973
КЗ, Интумак
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