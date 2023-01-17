Неткачева Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1874
Дата смерти09.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1904 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неткач Петр Зиновьевич
Маханово, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
09.02.1973
КЗ, Интумак