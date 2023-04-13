Фролова Эльвира Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Эльвира Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарохина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1969

Сын: Фролов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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