Фролова Эльвира Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарохина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1969
Сын: Фролов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно