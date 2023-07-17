Дунаева (Титова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Титова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962

Отец: Титов Николай Васильевич

Мать: Титова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунаев Сергей Эдуардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1986

Дочь: Самсонова (Дунаева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Дунаев Сергей Эдуардович

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