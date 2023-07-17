Дунаева (Титова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1962
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962
Рождение ребёнка
08.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунаев Сергей Эдуардович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1986
Дочь: Самсонова (Дунаева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Дунаев Сергей Эдуардович