Комарова Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1948
Дата смерти21.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
03.12.1970
Дочь: Шуракова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шураков Николай Иванович
Бурковщина, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.12.1970
Дочь: Шуракова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шураков Николай Иванович
Бракосочетание
1985
Рождение ребёнка
04.01.1986
Дочь: Краснова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Краснов Владимир Анатольевич
Смерть
21.01.2006