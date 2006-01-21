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Комарова Любовь Николаевна

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Место рождения

Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.10.1948

Дата смерти

21.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948

Отец: Комаров Николай Иванович

Мать: Шагина Евдокия Гавриловна

Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1969

Муж: Шураков Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1970

Дочь: Шуракова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шураков Николай Иванович

Бурковщина, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.12.1970

Дочь: Шуракова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шураков Николай Иванович

Бракосочетание
1985

Муж: Краснов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
04.01.1986

Дочь: Краснова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Краснов Владимир Анатольевич

Смерть
21.01.2006
Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
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