Варламов Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения15.11.1801
Дата смерти15.10.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1801
Место жительства
С 1841 по 1848
Место жительства
С 1841 по 1841
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1841
Место жительства
Неизвестно
Амстердам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1848