Варламов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Александр Егорович

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

15.11.1801

Дата смерти

15.10.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1801
Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1841 по 1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1841 по 1841
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Амстердам
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.10.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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