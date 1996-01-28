Амельчук Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амельчук Валентин

Место рождения

СССР

Дата рождения

04.08.1924

Дата смерти

28.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924

Отец: Омельчук ?

Мать: Омельчук Александра

СССР
Рождение ребёнка
02.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Серафимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Серафимовна

Смерть
28.01.1996
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