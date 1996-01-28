Амельчук Валентин
Место рожденияСССР
Дата рождения04.08.1924
Дата смерти28.01.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924
Отец: Омельчук ?
Мать: Омельчук Александра
СССР
Рождение ребёнка
02.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Серафимовна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Серафимовна
Смерть
28.01.1996