Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кокошкин Роман Иванович
Кокошкин Роман Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Великое Село
, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Дата рождения
1829
Пол
Мужской
Отец
Кокошкин Иван Максимов
1794 г.р.
Мать
Кокошкина Александра Петрова
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Кокошкин Иван Максимов
Мать:
Кокошкина Александра Петрова
Великое Село
, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия