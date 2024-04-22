Иван Ефимов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Ефим Никитин (Ович)
Мать: Марья Клементьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
20.10.1866 ст.
Сын: Артемий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Варвара Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно