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Иван Ефимов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Ефим Никитин (Ович)

Мать: Марья Клементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
20.10.1866 ст.

Сын: Артемий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Варвара Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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