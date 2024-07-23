(Вычужанина) Марфа Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вычужанина) Марфа Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вычужанин Спиридон Васильевич

Мать: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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