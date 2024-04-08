Боженова Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженова Фёкла Васильевна

Боженова Фёкла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Катерина Кирилловна

Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Устин Кириллов

Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Анна Кириллова

Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Ульяна Кирилловна

Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Фома Кириллов

Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Кирилл Кузьмин

Смерть
1781
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close