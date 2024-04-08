Боженова Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Катерина Кирилловна
Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Устин Кириллов
Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Анна Кириллова
Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Ульяна Кирилловна
Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Фома Кириллов
Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Боженов Кирилл Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1781