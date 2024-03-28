Осколкова Домника Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкова Домника Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Иван Ларионович

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1838

Сын: Осколков Иван Иванович

Отец ребёнка: Осколков Иван Ларионович

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1843

Сын: Осколков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Осколков Иван Ларионович

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осколкова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Осколков Иван Ларионович

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно

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