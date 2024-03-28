Осколкова Домника Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Осколков Иван Ларионович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1843
Сын: Осколков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Осколков Иван Ларионович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1849
Сын: Осколкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Осколков Иван Ларионович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно