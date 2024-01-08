Пологов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1759
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Пологова Настасья Павловна
Мать ребёнка: Пологова Пологова
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Пологова Пологова
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Пологова Пологова
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Пологова Пологова
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Пологова Пологова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пологова Пологова
Смерть
1759