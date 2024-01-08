Пологов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пологов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Пологова Настасья Павловна

Мать ребёнка: Пологова Пологова

Рождение ребёнка
1714

Сын: Пологов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Пологова Пологова

Рождение ребёнка
1722

Сын: Пологов Родион Павлович

Мать ребёнка: Пологова Пологова

Рождение ребёнка
1725

Сын: Пологов Лазарь Павлович

Мать ребёнка: Пологова Пологова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Пологов Иван Павлович

Мать ребёнка: Пологова Пологова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пологова Пологова

Смерть
1759
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