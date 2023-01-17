Архиреев Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Архиреев Павел Александрович
Мать: ?
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
15.06.1896
Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.08.1897
Сын: Архиреев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.06.1906
Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.07.1907
Сын: Архиреев Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно