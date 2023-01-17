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Архиреев Дмитрий Павлович

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Архиреев Павел Александрович

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Архиреева Анисья Тимофеевна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Сын: Архиреев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1897

Сын: Архиреев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1906

Сын: Архиреев Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1907

Сын: Архиреев Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Архиреева Анисья Тимофеевна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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