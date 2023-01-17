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Карпов Александр

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Место рождения

Опалихино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Опалихино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Олег Александрович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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