Карпов Александр
Место рождения
Дата рождения17.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Олег Александрович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно