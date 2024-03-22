Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Михаил Михайлов
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Васильева
Смерть
1820