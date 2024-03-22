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Иван Михайлов

Место рождения

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Михаил Михайлов

Мать: Анна Иванова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Васильева

Смерть
1820
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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