Куковенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуковенко Иван

Куковенко Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Куковенко Андрей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Куковенко Петр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1891

Сын: Куковенко Павел Иванович

Мать ребёнка: ?

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Куковенко Сергей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Куковенко Николай Иванович

Мать ребёнка: ?

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close