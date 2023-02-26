Куковенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Куковенко Андрей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Куковенко Петр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: ?
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Куковенко Сергей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Куковенко Николай Иванович
Мать ребёнка: ?
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно