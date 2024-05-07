Шумилкин Анатолий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилкин Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
31.08.1954

Дочь: Лосева (Шумилкина) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна

Болотное Болотнинский р-н Новосибирской обл
Рождение ребёнка
18.02.1956

Сын: Шумилкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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