Шумилкин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1954
Дочь: Лосева (Шумилкина) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна
Болотное Болотнинский р-н Новосибирской обл
Рождение ребёнка
18.02.1956
Сын: Шумилкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно