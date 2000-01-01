Шумков Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1974
Сын: Денисенко Павел Алескандрович
Мать ребёнка: Шумкова Нина
Рождение ребёнка
07.12.1986
Дочь: Светлана Александровна
Мать ребёнка: Шумкова Нина
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумкова Нина
Смерть
Неизвестно