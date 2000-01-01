Шумков Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумков Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1974

Сын: Денисенко Павел Алескандрович

Мать ребёнка: Шумкова Нина

Рождение ребёнка
07.12.1986

Дочь: Светлана Александровна

Мать ребёнка: Шумкова Нина

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Нина

Смерть
Неизвестно
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