Марталог Владимир Моисеевич
Место рожденияс.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия
Дата рождения21.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1937
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1961
Дочь: Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.04.1963
Сын: Марталог Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно