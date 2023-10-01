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Марталог Владимир Моисеевич

Место рождения

с.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия

Дата рождения

21.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1937

Отец: не указан

Мать: Марталог Прасковья Онисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.12.1961

Дочь: Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.04.1963

Сын: Марталог Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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