Рыженко Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1977
Отец: Рыженко Юрий Михайлович
Мать: Рыженко Ольга Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.2001
Дочь: Соколова Мария Валерьевна
Отец ребёнка: Соколов Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
26.11.2004
Сын: Соколов Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Соколов Валерий Владимирович