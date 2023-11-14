Рыженко Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыженко Марина Юрьевна

Рыженко Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1977

Отец: Рыженко Юрий Михайлович

Мать: Рыженко Ольга Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
10.02.2001

Дочь: Соколова Мария Валерьевна

Отец ребёнка: Соколов Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
26.11.2004

Сын: Соколов Михаил Валерьевич

Отец ребёнка: Соколов Валерий Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.