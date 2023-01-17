Катенин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения22.12.1792
Дата смерти04.06.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1806 по 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1822 по 1953
Смерть
04.06.1953