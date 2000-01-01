Зубарева (Зитева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зитев Матвей Ефремович
Мать: Зитева Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
06.01.?
Сын: Зубарев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зитев Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зитев Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Вадим
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно