Зубарева (Зитева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарева (Зитева) Анна

Зубарева (Зитева) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зитев Матвей Ефремович

Мать: Зитева Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
06.01.?

Сын: Зубарев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зитев Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зитев Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Вадим

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close