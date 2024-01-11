Евграф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Иван Евграфович

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосиенко (Черненко) Марфа Евграфовна

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Прасковья Евграфовна

Мать ребёнка: Софья

Смерть
Неизвестно

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