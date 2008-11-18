Ханов Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1960
Дата смерти18.11.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960
Отец: Ханов Константин
Мать: Ханова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1993
Дочь: Ханова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ханова Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
12.02.1996
Дочь: Ханова Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Ханова Любовь Леонидовна
Смерть
18.11.2008