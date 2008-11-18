Ханов Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханов Иван Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1960

Дата смерти

18.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960

Отец: Ханов Константин

Мать: Ханова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1993

Дочь: Ханова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ханова Любовь Леонидовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1996

Дочь: Ханова Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Ханова Любовь Леонидовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
18.11.2008
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