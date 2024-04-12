Архипова (Архипова) Иринья Архиповна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Архипов Архип Григорьев
Мать: Архипова Марья Аверкиева
Упоминание
Неизвестно
1763-10 лет, 1769 (ИВ) – 16, 1782 - выдана в замужество того же погоста Ивинской волости в деревню Федоровская, за крестьянина Паная Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Панай
1782 - выдана в замужество того же погоста Ивинской волости в деревню Федоровская, за крестьянина Паная Архипова.
Смерть
Неизвестно