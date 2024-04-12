Архипова (Архипова) Иринья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Архипова) Иринья Архиповна

Архипова (Архипова) Иринья Архиповна

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Архипов Архип Григорьев

Мать: Архипова Марья Аверкиева

Упоминание
Неизвестно
1763-10 лет, 1769 (ИВ) – 16, 1782 - выдана в замужество того же погоста Ивинской волости в деревню Федоровская, за крестьянина Паная Архипова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Панай

1782 - выдана в замужество того же погоста Ивинской волости в деревню Федоровская, за крестьянина Паная Архипова.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close