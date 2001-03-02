Пахомов Артём Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Артём Юрьевич

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Место рождения

Валмиера, Valmieras novads

Дата рождения

02.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2001

Отец: Пахомов Юрий Александрович

Мать: Пахомова Наталья Евгеньевна

Валмиера, Valmieras novads
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