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Пахомов Артём Юрьевич
Пахомов Артём Юрьевич
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Место рождения
Валмиера
, Valmieras novads
Дата рождения
02.03.2001
Пол
Мужской
Отец
Пахомов Юрий Александрович
1973 г.р.
Мать
Пахомова (Ермолаева) Наталья Евгеньевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2001
Отец:
Пахомов Юрий Александрович
Мать:
Пахомова Наталья Евгеньевна
Валмиера
, Valmieras novads
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