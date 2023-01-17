Волчкова Агрипина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1890
Рождение ребёнка
01.09.1891
Отец ребёнка: Волчков Феодор Григорьев
Рождение ребёнка
29.10.1893
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Волчков Феодор Григорьев
Смерть
Неизвестно