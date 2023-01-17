Волчкова Агрипина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолчкова Агрипина Никифорова

Волчкова Агрипина Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1890

Муж: Волчков Феодор Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Волчков Иван Федорович

Отец ребёнка: Волчков Феодор Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1893

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Волчков Феодор Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close