Рублёв Аверьян Агофонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Рублёва Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942