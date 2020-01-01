Рублёв Аверьян Агофонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Аверьян Агофонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рублёв Агафон Никитич

Мать: Рублёва Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рублёв Павел Аверьянович

Мать ребёнка: Рублёва Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Екатерина Яковлевна

Смерть
1942
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