Туз Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туз Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Туз Федор

Мать: Туз Галина Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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