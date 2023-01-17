Рысин Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысин Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

07.03.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Рысин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Рысин Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Рысин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.03.1897 ст.
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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