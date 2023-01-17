Рысин Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смерти07.03.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.03.1897 ст.
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия