Петрович Фома Клементьевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1889 ст.
Отец: Петрович Клемент
Ранение
02.12.1914 ст.
г. Лодзь Польша
Был в походе и делах против Германии и Австро-Венгрии; ранен в левую ногу 02.12.1914 г. в боях под гор. Лодзью
Ранение
07.12.1914 ст.
Воинская часть: 85-й пехотный Выборгский полк. Причины выбытия: ранен/контужен. Эвакуирован 07.12.1914г. в Выборгскую крепость. Временный госпиталь №1 гор. Выборг
Призыв на военную службу
03.10.1915 ст.
В службу вступил из Штаба Минского воен. округа в ______Военное Училище юнкеров рядового звания. Принял присягу 21.10.1915г.
Военная награда
08.11.1915 ст.
Прапорщик, младший офицер. Приказом Главнокомандующего армиями Западного Фронта от 08.11.1915 года за № 2294 пожаловано серебряная нагрудная медаль на Станиславской ленте с надписью "За усердие". Так... Показать все
Военная служба
С 08.11.1915 по 15.02.1916 ст.
Отправлен по назначению 01.02.1916г. Прибыл и зачислен в 135 пехотный запасный батальон 15.02.1916г. 135 пехотный запасный батальон 16.02.1916г. переименован в 135 пехотный запасный полк Приказ №104_... Показать все
Получение воинского звания/чина
28.01.1916 ст.
Унтер-офицер
Получение воинского звания/чина
01.02.1916 ст.
По окончании курса присвоено звание Прапорщика
Образование
Неизвестно
Окончил Молодчненскую учительскую семинарию и в Александровском военном училище и выпущен на службу по 1-му разряду
Смерть
Неизвестно