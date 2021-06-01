Хрусталев Алексей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1975
Дочь: Вербовская Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Хрусталева Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрусталев Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Хрусталева Зоя Михайловна
Смерть
01.06.2021