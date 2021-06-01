Хрусталев Алексей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрусталев Алексей Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1975

Дочь: Вербовская Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Хрусталева Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрусталев Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Хрусталева Зоя Михайловна

Смерть
01.06.2021
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