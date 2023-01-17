Киселева Надежда Юрьевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1962
Место жительства
С 23.05.1962 по ?.07.1962
Гражданство
С 23.05.1962
СССР, Россия
Место жительства
С ?.07.1962 по 1981
Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Образование
С 1969 по 1979
Лакаш, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Городковическая средняя школа
Образование
С 1981 по 1986
Горьковский государственный университет
Место жительства
С 1981
Бракосочетание
24.10.1985
Рождение ребёнка
26.04.1986
Дочь: Шерстнева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Морохин Николай Владимирович
Работа или профессия
С 1986
Дворец творчества юных, педагог
Работа или профессия
С 1990
Мининский университет, доцент кафедры экологического образования