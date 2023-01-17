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Киселева Надежда Юрьевна

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

23.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1962

Отец: Киселев Юрий Николаевич

Мать: Киселева Евгения Георгиевна

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
С 23.05.1962 по ?.07.1962
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 23.05.1962
Новоселица, Чернівецька область
СССР, Россия
Место жительства
С ?.07.1962 по 1981
Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Образование
С 1969 по 1979
Лакаш, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Городковическая средняя школа
Образование
С 1981 по 1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский государственный университет
Место жительства
С 1981
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
24.10.1985

Муж: Морохин Николай Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1986

Дочь: Шерстнева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Морохин Николай Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дворец творчества юных, педагог
Работа или профессия
С 1990
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Мининский университет, доцент кафедры экологического образования
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