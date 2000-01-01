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(Черноземова) Александра Ивановна

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

06.04.1874

Дата смерти

06.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1874

Отец: Черноземов Иван Алексеев

Мать: Черноземова Александра Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
06.11.1875
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от воспаления
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